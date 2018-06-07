Художник меткой карикатурой высмеял "прямую линию" с Путиным (фото)

В четверг, 7 июня, состоялась "прямая линия" с президентом РФ.

Известный российский художник Сергей Елкин высмеял в карикатуре "прямую линию" с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Соответствующий рисунок размещен на его странице в Twitter. Та, на карикатуре изображен глава РФ, балансирующий на канате.

Как сообщал УНИАН, бывшего тренера киевского "Динамо" Валерия Газзаева раскритиковали в сети за странное выступление на "прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным.