Художник меткой карикатурой высмеял "прямую линию" с Путиным (фото)
21:08, 07 июня 2018Курьёзы
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В четверг, 7 июня, состоялась "прямая линия" с президентом РФ.
Художник потроллил Путина новой карикатурой / фото twitter.com/Sergey_Elkin
Известный российский художник Сергей Елкин высмеял в карикатуре "прямую линию" с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Соответствующий рисунок размещен на его странице в Twitter. Та, на карикатуре изображен глава РФ, балансирующий на канате.
Как сообщал УНИАН, бывшего тренера киевского "Динамо" Валерия Газзаева раскритиковали в сети за странное выступление на "прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным.
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