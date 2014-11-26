В Словакии уволили диджея за гимн СССР перед началом хоккейного матча с командой из РФ

В Словакии уволили диджея, включившего гимн СССР перед матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между братиславским "Слованом" и ярославским "Локомотивом".

Об этом заявил генеральный менеджер "Слована" Марош Крайчи, передает ТАСС.

Перед началом встречи между "Слованом" и "Локомотивом", которая прошла во вторник, вместо гимна Российской Федерации прозвучал гимн СССР образца 1943-1977 годов.

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"Это ошибка диджея. Понимаете, перед матчем у нас сломался компьютер, на котором находилась музыка. А диджей - молодой парень, ему всего 26 лет, и он не знает разницы между гимном России и гимном СССР. Все руководство клуба шокировано. Диджей уже уволен", - сказал Крайчи.

По его словам, судьи матча оставили в протоколе соответствующую запись, а представители КХЛ, выясняя подробности произошедшего, уже связались с руководством "Слована".