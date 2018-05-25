Слава Бобуленский: в сети показали "идеального кандидата" в президенты Украины (фото)

Пользователи в комментариях предложили также свои варианты "идеального кандидата" на выборы.

Идеальный кандидат в президенты Украины должен быть похожим одновременно на певца Иво Бобула, лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука и шоумена Владимира Зеленского.

Читайте такжеВслед за Вакарчуком и Зеленским: еще одна украинская звезда рассказала о президентских амбициях (видео)

Соответствующий "микс" в одном образе показал журналист Богдан Буткевич на своей странице в Facebook.

"Что будет, если объединить Иво Бобула, Славу Вакарчука и Владимира Зеленского? Будет идеальный украинский кандидат в президенты – Слава Бобуленский!", – написал он.

Ранее народный артист Украины Иво Бобул ошеломил фанатов заявлением о намерении баллотироваться на пост президента в следующем году.