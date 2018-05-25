Слава Бобуленский: в сети показали "идеального кандидата" в президенты Украины (фото)
11:26, 25 мая 2018Курьёзы
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Пользователи в комментариях предложили также свои варианты "идеального кандидата" на выборы.
Журналист показал идеального кандидата в президенты / фото facebook.com/BogdanButkevych
Идеальный кандидат в президенты Украины должен быть похожим одновременно на певца Иво Бобула, лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука и шоумена Владимира Зеленского.
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Соответствующий "микс" в одном образе показал журналист Богдан Буткевич на своей странице в Facebook.
"Что будет, если объединить Иво Бобула, Славу Вакарчука и Владимира Зеленского? Будет идеальный украинский кандидат в президенты – Слава Бобуленский!", – написал он.
Ранее народный артист Украины Иво Бобул ошеломил фанатов заявлением о намерении баллотироваться на пост президента в следующем году.
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