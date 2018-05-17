Крымский мост первым испытал не Путин - The Washington Post (фото)

Путин официально открыл Крымский мост, проехавшись по нему за рулем КамАЗа.

Американские СМИ пишут, что на самом деле Крымский мост открыл не президент России Владимир Путин.

В The Washington Post обратили внимание на фото, которую в Instagram опубликовал так называемый живой талисман моста через Керченский пролив - кот Мостик.

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"Была одна проблема: Путина на мосту опередили. Это сделали не демонстранты или какой-то политик, а бело-рыжий кот, который прогулялся по мосту днем ​​раньше", – иронизирует автор статьи Алекс Хортон.

За день до появления на Крымском мосту кот "заявил", что бегом и самым первым пересек Крымский мост.

"Первым пробег 19 километров. Все готово! Завтра торжественно вместе со строителями и президентом открываю мост. А с 16 мая можете сами прокатиться, кого встречать?", – говорилось в сообщении Мостика в соцсети.

Как сообщали СМИ, президент России Владимир Путин проехал по Крымскому мосту на КамАЗе с нарушением ПДД. Отмечалось, что Путин не был пристегнут ремнем безопасности за рулем, как и двое его пассажиров, среди которых был руководитель стройки Александр Островский. За это, согласно ПДД, предусмотрен штраф в размере тысячи рублей.