Крымский мост первым испытал не Путин - The Washington Post (фото)

18:38, 17 мая 2018
Курьёзы
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Кот открыл Крымский мост / фото instagram.com/cat_the_most

В The Washington Post обратили внимание на фото, которую в Instagram опубликовал так называемый живой талисман моста через Керченский пролив - кот Мостик.

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"Была одна проблема: Путина на мосту опередили. Это сделали не демонстранты или какой-то политик, а бело-рыжий кот, который прогулялся по мосту днем ​​раньше", – иронизирует автор статьи Алекс Хортон.

За день до появления на Крымском мосту кот "заявил", что бегом и самым первым пересек Крымский мост.

"Первым пробег 19 километров. Все готово! Завтра торжественно вместе со строителями и президентом открываю мост. А с 16 мая можете сами прокатиться, кого встречать?", – говорилось в сообщении Мостика в соцсети.

Как сообщали СМИ, президент России Владимир Путин проехал по Крымскому мосту на КамАЗе с нарушением ПДД. Отмечалось, что Путин не был пристегнут ремнем безопасности за рулем, как и двое его пассажиров, среди которых был руководитель стройки Александр Островский. За это, согласно ПДД, предусмотрен штраф в размере тысячи рублей.

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Теги: #Путин#кот#крымский мост