Девушка прославилась благодаря интимным фото с незнакомцами из Tinder

На опубликованных фотографиях девушка обнимается и целуется с незнакомцами в самых разных локациях.

Датский фотограф Мари Хильд устала от торопливых свиданий после знакомства в социальных сетях, но решила найти в них вдохновение.

Мари создала проект, в котором встретилась с незнакомцами из Tinder и сделала с ними очень интимные портреты. Своими работами фотограф доказывает, что для близости не нужно быть знакомыми дольше получаса, передает Medialeaks.

Читайте такжеБританка вышла замуж за собственного пса (фото)

Фотографу 24 года, и долгое время девушка была активным пользователем социальных сетей, в которых знакомилась с будущими партнёрами для свиданий.

"Но после череды свиданий Мари почувствовала, что частые и беспорядочные встречи просто убивают её. Осознав необходимость оградить себя от интернет-знакомств, девушка решила доказать себе и миру, насколько вредны излишне поверхностные отношения, начинающиеся с социальных сетей", - говорится в сообщении.

Поэтому девушка создала арт-проект Lifecontruction, который представляет собой серию интимных снимков с незнакомцами из Tinder.

Для начала Мари обновила свой профиль в Tinder и изменила его в соответствии с проектом. В анкете приложения девушка подробно рассказала, что ищет людей для постановочных снимков. От случайных знакомых она ждала одного — изобразить с ней пару, отношения которой длятся многие годы. Получившиеся фотографии девушка опубликовала на сайте своего проекта.

В нижнем левом углу каждого снимка Мари отмечает, как долго она знала человека, перед тем как сделать с ним интимное фото. По ее словам, интимные сцены давались ей с трудом.