Глава Пентагона назвал нового советника Трампа "воплощением дьявола"

Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер покидает свой пост, его место 9 апреля займет бывший представитель США в ООН Джон Болтон.

Министр обороны США Джеймс Маттис в шутку назвал нового советника Белого дома по вопросам национальной безопасности Джона Болтона "воплощением дьявола", во время первой встречи чиновников.

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"Я слышал, что ты на самом деле являешься воплощением дьявола, и я хотел встретиться с тобой", - сказал Маттис, когда он с Болтоном направлялся в Пентагон мимо журналистов, передает Politico.

Маттис после назначения Болтона заявил, что он никогда не встречал бывшего посла США в ООН. Но министр обороны США отметил, что не имеет никаких ремарок и вообще никаких сомнений относительно работы с Болтоном.

Как сообщал УНИАН, советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер покидает свой пост, его место 9 апреля займет бывший представитель США в ООН Джон Болтон.