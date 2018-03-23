Мальчик снял для детсада улетный прогноз погоды и стал "звездой" сети (видео)

По сюжету, у мальчика есть симулятор погоды. Нажав на его кнопки, ребенок оказывался в различных экстремальных погодных условиях и показывал свою реакцию на них.

Кардену Кортсу из Нэшвилла (штат Теннесси) в детском саду дали задание снять собственный прогноз погоды.

С творческим заданием мальчику помогал отец, работающий в видеопродакшене. Ролик Кортса получился таким классным, что теперь его просят записать прогноз погоды для телевидения, передает Meduza.

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Как рассказал дядя Кардена, весь март дети в саду изучали погодные явления, а финальным заданием стал прогноз погоды, который ученики должны были записать дома или в классе.

Кортс-старший помог сыну смонтировать ролик так, будто он нажимает на кнопку и перемещается из одного погодного явления в другое: ураган, снежную бурю и торнадо. Затем мальчик оказывается у своего детского сада, где уже рассказывает о погоде в Нэшвилле. Кортс даже вставил рекламу в выпуск — спонсором прогноза стали карточки с покемонами.

После того, как ролик попал в топ сайта Reddit, телевизионная сеть WeatherNation из штата Колорадо предложила Кардену записать прогноз погоды для Денвера.

Как сообщал УНИАН, ранее в эфире ирландского телеканала ведущего прогноза погоды Дерика Хартигана сдуло ветром во время прямого включения.