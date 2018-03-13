Пес с человеческим лицом удивил сеть (фото, видео)
12:30, 13 марта 2018Курьёзы
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Многие пользователи удивились "невероятно человеческим" глазам собаки.
Собака поразила пользователей соцсетей / фото Chantal Desjardins
Годовалая собака ши-пу Йоджи стала настоящей звездой сети. Пользователи заметили, что у животного - человеческое лицо.
Владелица собаки Шанталь Деджардин рассказала, что она никогда не замечала сходства собаки с человеком, передает BuzzFeed.
И когда она разместила фото пса на странице в Facebook, на эту особенность обратили внимание пользователи. "Мои друзья удивились", – рассказала Деджардин.
фото Chantal Desjardins
Ранее забавная запись с собакой, которая не может зайти в открытую дверь, стала вирусной. Она набрала много просмотров и комментариев.
Так, владелец снимает своего пса, который стоит за дверью и просится в дом. Но суть в том, что двери не закрыты.
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