Пес с человеческим лицом удивил сеть (фото, видео)

12:30, 13 марта 2018
Курьёзы
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Собака поразила пользователей соцсетей / фото Chantal Desjardins

Владелица собаки Шанталь Деджардин рассказала, что она никогда не замечала сходства собаки с человеком, передает BuzzFeed.

И когда она разместила фото пса на странице в Facebook, на эту особенность обратили внимание пользователи. "Мои друзья удивились", – рассказала Деджардин.

фото Шанталь Дежарден

Ранее забавная запись с собакой, которая не может зайти в открытую дверь, стала вирусной. Она набрала много просмотров и комментариев.

Так, владелец снимает своего пса, который стоит за дверью и просится в дом. Но суть в том, что двери не закрыты.

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Теги: #фото собаки#собака Йоджи