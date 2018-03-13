Пес с человеческим лицом удивил сеть (фото, видео)

Многие пользователи удивились "невероятно человеческим" глазам собаки.

Годовалая собака ши-пу Йоджи стала настоящей звездой сети. Пользователи заметили, что у животного - человеческое лицо.

Владелица собаки Шанталь Деджардин рассказала, что она никогда не замечала сходства собаки с человеком, передает BuzzFeed.

И когда она разместила фото пса на странице в Facebook, на эту особенность обратили внимание пользователи. "Мои друзья удивились", – рассказала Деджардин.

Ранее забавная запись с собакой, которая не может зайти в открытую дверь, стала вирусной. Она набрала много просмотров и комментариев.

Так, владелец снимает своего пса, который стоит за дверью и просится в дом. Но суть в том, что двери не закрыты.