Игривый слоненок посидел на коленях туристки

Американская туристка так впечатлилась произошедшим, что после сказала, что это был самый волшебный и счастливый момент в ее жизни.

В Таиланде игривый слоненок сел на колени к туристке, погладившей его хобот.

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На видео обратило внимание издание Daily Mail. Туристка из американского штата Вирджиния Ханна Френчик во время отпуска в Таиланде отправилась на экскурсию на слоновью ферму в городе Чиангмай. Там она привлекла внимание одного из слонят, который подбежал к ней.

Френчик потрепала его за хобот, но любвеобильному слоненку показалось этого мало: он повалил смеющуюся девушку в грязь, полежал на ней и посидел на ее коленях. «Это был самый волшебный и счастливый момент в моей жизни, он буквально разделил ее на до и после», - призналась американская туристка.

Напомним, 14 марта в Индии с помощью экскаватора вытащили увязшего в болоте слоненка. Машина вырыла траншею и аккуратно подтолкнула животное к ней ковшом. Слоненок сумел выбраться и вернулся в лес к ждущим его слонам.