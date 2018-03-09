Сеть покорило видео с собакой, которая не может войти в открытую дверь
12:09, 09 марта 2018Курьёзы
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Когда владелец протягивает руки к собаке через порог, животное понимает, что дверь открыта.
Забавная запись с собакой сразу стала вирусной. Она набрала много просмотров и комментариев.
Видеозапись на платформе Reddit опубликовал пользователь с ником Half_Line. Так, владелец снимает своего пса, который стоит за дверью и просится в дом. И суть в том, что двери не закрыты.
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Через несколько секунд животное понимает, что что-то не так.
Как сообщал УНИАН, в Facebook стремительно набирает популярность видео с псом, который вместо того, чтобы бежать вместе с хозяином-лыжником, лежит на спине, а мужчине приходится его тащить.
За три дня ролик репостнули 122 тысячи пользователей, также он собрал 19 тысяч лайков.
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