Сеть покорило видео с собакой, которая не может войти в открытую дверь

Когда владелец протягивает руки к собаке через порог, животное понимает, что дверь открыта.

Забавная запись с собакой сразу стала вирусной. Она набрала много просмотров и комментариев.

Видеозапись на платформе Reddit опубликовал пользователь с ником Half_Line. Так, владелец снимает своего пса, который стоит за дверью и просится в дом. И суть в том, что двери не закрыты.

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Через несколько секунд животное понимает, что что-то не так.

Как сообщал УНИАН, в Facebook стремительно набирает популярность видео с псом, который вместо того, чтобы бежать вместе с хозяином-лыжником, лежит на спине, а мужчине приходится его тащить.

За три дня ролик репостнули 122 тысячи пользователей, также он собрал 19 тысяч лайков.