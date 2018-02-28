Когда прическа важнее: Трамп заставил жену и сына мокнуть под дождем (видео)

Трамп забрал себе зонтик, оставив жену и сына мокнуть под дождем.

На Дональда Трампа в сети обрушился шквал критики из-за видео, на котором он, забрав себе зонтик, оставил жену и сына мокнуть под дождем.

Видео опубликовал телеканал MSNBC.

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Инцидент произошел в аэропорту Палм-Бич во Флориде, куда Трамп с семьей прилетели на выходные. На кадрах видно, как глава США поднимается по трапу самолета, укрываясь под зонтом от дождя и сильного ветра. За ним без зонта идет его 11-летний сын Бэрронт и жена Меланья.

После публикации видео, пользователи соцсетей раскритиковали Трампа, обвинив его в "неджентльменском поведении". Британский актер Колин Макфарлэйн, комментируя произошедшее, отметил, что для Трампа прическа важнее, чем здоровье жены и сына. «Его прическа явно важнее. Рыцарский поступок», - пошутил он.

Как сообщал УНИАН, ранее ветер в аэропорту испортил прическу президенту США Дональду Трампу, обнажив лысину.