"Но у меня нет кота": американка стала звездой соцсетей благодаря незваному пушистому гостю (видео)

Чужой кот вылез из вентиляционного отверстия в квартире девушки.

Американка по имени Брена стала звездой Twitter после того как обнаружила у себя дома незнакомого кота. Незваный гость вылез из вентиляционного отверстия в ее квартире.

Соответствующее видео девушка опубликовала в Twitter.

"Две вещи: 1. У меня нет кота 2. У МЕНЯ НЕТ КОТА", - подписала видео Брена.

За 4 дня видеозапись набрала 8 млн просмотров и 440 тыс. лайков.

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