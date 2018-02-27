"Но у меня нет кота": американка стала звездой соцсетей благодаря незваному пушистому гостю (видео)
09:29, 27 февраля 2018Курьёзы
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Чужой кот вылез из вентиляционного отверстия в квартире девушки.
За 4 дня видеозапись набрала 8 млн просмотров / скриншот
Американка по имени Брена стала звездой Twitter после того как обнаружила у себя дома незнакомого кота. Незваный гость вылез из вентиляционного отверстия в ее квартире.
Соответствующее видео девушка опубликовала в Twitter.
"Две вещи: 1. У меня нет кота 2. У МЕНЯ НЕТ КОТА", - подписала видео Брена.
За 4 дня видеозапись набрала 8 млн просмотров и 440 тыс. лайков.
Американку удивил незваный кот
Как сообщал УНИАН, ленивый кот в Стамбуле заблокировал выход с эскалатора и стал хитом соцсетей.
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