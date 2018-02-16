Ленивый кот в Стамбуле заблокировал выход с эскалатора и стал хитом соцсетей (видео)

Смешное видео с ленивым котом было обнародовано вчера ночью и собрало уже 2,5 миллиона просмотров.

В соцсетях стало хитом видео с ленивым котом, который уселся возле эскалатора и заставлял людей переступать через него.

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Видео обнародовало сообщество Aww Station на своей странице в Facebook.

Пользователи соцсетей пишут в комментариях, что такое необычное событие имело место в Стамбуле.

Спокойный кот в неспокойном месте вызвал волну положительных и шутливых комментариев. Некоторые юзеры шутят, что, наконец, они нашли свое «тотемное животное», а кое-кто из пользователей отмечает, что кот копирует его поведение в жизни. Кто-то шутливо называет это видео вдохновением.

Также встречаются комментарии о том, что кот «сломался», или о том, что в него, как в приставку, просто нужно вставить игру и тогда он начнет двигаться.

Забавное видео было обнародовано вчера ночью и собрал уже 2,5 миллиона просмотров.