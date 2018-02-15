В Херсоне в супермаркете дали сдачу несуществующей купюрой (фото).
17:09, 15 февраля 2018
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Жителю Херсона дали сдачу купюрой в 220 гривень.
В Херсоне в супермаркете дали сдачу купюрой в 220 гривень / facebook.com
В Херсоне произошел курьезный случай: покупателю в супермаркете дали сдачу одной купюрой в 220 гривень.
Читайте такжеВ Швеции задержали бездомного с $750 тысячами, которий попрошайничал на вокзалеОб этом на своей странице в Facebook сообщил житель Херсона Анатолий Грищенко. По его словам, это произошло в "Эко-маркете" на улице Безродного.
Пользователь разместил фото фальшивой купюры. "Граждане, будьте внимательны!", — предостерег херсонец.
Ранее жителю поселка Новобурейский Амурской области РФ не удалось расплатиться в кафе поступившей в регион новой купюрой в 2 тысячи рублей.
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