В Херсоне в супермаркете дали сдачу несуществующей купюрой (фото).

Жителю Херсона дали сдачу купюрой в 220 гривень.

В Херсоне произошел курьезный случай: покупателю в супермаркете дали сдачу одной купюрой в 220 гривень.

Читайте такжеВ Швеции задержали бездомного с $750 тысячами, которий попрошайничал на вокзалеОб этом на своей странице в Facebook сообщил житель Херсона Анатолий Грищенко. По его словам, это произошло в "Эко-маркете" на улице Безродного.

Пользователь разместил фото фальшивой купюры. "Граждане, будьте внимательны!", — предостерег херсонец.

Ранее жителю поселка Новобурейский Амурской области РФ не удалось расплатиться в кафе поступившей в регион новой купюрой в 2 тысячи рублей.