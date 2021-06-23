Славия показала новое фото в Instagram.

Украинская певица Славия опубликовала в Instagram новую фотографию.

На снимке она предстала в платье-комбинации, которое дополнила массивным колье с жемчугом. Также она сделала яркий макияж с акцентом на красные губы. Такой кадр не оставил равнодушным ее поклонников.

"Настоящая леди умеет возбуждать мозг и говорить "нет"", - подписала фото Славия.

"Красотка", "Любуюсь твоей красотой, простотой, непревзойденностью, женственностью, вежливостью, выдержанностью", "У вас острый ум, искренняя душа и красота души и тела", - комментируют поклонники фото певицы.

Напомним, Славия была супругой Дзидзьо. Пара сообщила о разводе совсем недавно.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Диана Могилевич