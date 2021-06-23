Украинская певица Славия опубликовала в Instagram новую фотографию.
На снимке она предстала в платье-комбинации, которое дополнила массивным колье с жемчугом. Также она сделала яркий макияж с акцентом на красные губы. Такой кадр не оставил равнодушным ее поклонников.
"Настоящая леди умеет возбуждать мозг и говорить "нет"", - подписала фото Славия.
"Красотка", "Любуюсь твоей красотой, простотой, непревзойденностью, женственностью, вежливостью, выдержанностью", "У вас острый ум, искренняя душа и красота души и тела", - комментируют поклонники фото певицы.
Напомним, Славия была супругой Дзидзьо. Пара сообщила о разводе совсем недавно.
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