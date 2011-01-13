Водитель маршрутки напал на пассажирку в Севастополе

Сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя маршрутного такси, который напал на пассажирку, сообщила в четверг пресс-служба севастопольского управления ГАИ.

У 30-летней женщины возник конфликт с водителем при проезде в маршрутке в среду. "На остановке она хотела рассчитаться за проезд, но предложенная купюра показалась шоферу слишком помятой. Мужчина схватил женщину за руку и отбросил ее в салон. При падении она ударилась головой, после чего водитель вытолкал пассажирку из салона", - говорится в пресс-релизе.

Увидев наряд ГАИ, женщина обратилась за помощью. Инспекторы посадили женщину в патрульный автомобиль и последовали за автобусом на конечную остановку маршрутного такси, где и задержали водителя. На вопрос инспекторов о причине такого поведения водитель ответил: "Не выдержали нервы".

Сотрудники Госавтоинспекции доставили задержанного водителя в милицию.