Новый постпред Януковича "вольет новую струю" в Крым?

Заместитель главы администрации президента Украины Станислав СКУБАШЕВСКИЙ в четверг в Симферополе представил новоназначенного постоянного представителя главы государства в Крыму Владимира ЯЦУБУ членами правительства и парламента автономии, мэрам городов и руководителям райгосадминистраций.

ЯЦУБА заявил, что знаком с проблемами Крыма и рассчитывает на сотрудничество с властями региона, в том числе, для воплощения в жизнь реформ Виктора ЯНУКОВИЧА.

«Я не с Луны, я хорошо знаю ситуацию в Крыму», - сказал новый постпред главы государства.

«Мы будем работать очень плотно, с пониманием друг друга… Команда, которая существует в Крыму, пополнилась еще одним ярким представителем, который вольет свежую струю при необходимости для решения ряда задач, которые ставит президент и время», - отметил крымский премьер Василий ДЖАРТЫ.

Президент в среду назначил своим представителем в Крыму ЯЦУБУ, уволив Виктора ПЛАКИДУ с должности исполняющего обязанности постпреда. При этом ЯНУКОВИЧ назначил ПЛАКИДУ первым заместителем постпреда, приняв отставку Владимира КАЗАРИНА.

ЯЦУБА с марта по декабрь 2010 года работал министром регионального развития и строительства Украины в правительстве Николая АЗАРОВА. Чиновник потерял портфель из-за реорганизации министерства. Ему 63 года. Родился в Днепропетровске.