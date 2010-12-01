Ялтинский чиновник, выделивший землю на $450 тысяч, пошел под суд

Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника управления главного архитектора горсовета Ялты, обвиняемого в незаконном согласовании проектов отвода 19-ти земельных участков на территории Мисхорского парка-памятника общегосударственного значения и Юсуповского дворцово-паркового комплекса, рыночная стоимость которых превышает 3,6 млн. грн., сообщила пресс-служба генпрокуратуры Украины.

Надзорное ведомство предъявило иски о признании недействительными госактов на участки в пределах объектов природно-заповедного фонда и земель историко-культурного назначения.

На имущество обвиняемого, которому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, наложен арест.