Футболист, задавивший на бумере женщину с детьми, арестован

Футболисту клуба «Севастополь» Владиславу ПИСКУНУ, в воскресенье сбившему на автомобиле насмерть молодую женщину и двух ее дочерей, в среду избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщила пресс-служба севастопольской прокуратуры.

Арест избран в связи с особой тяжестью совершенного преступления.

До этого спортсмен был задержан в порядке статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса до решения вопроса об избрании меры пресечения.

Расследование по уголовному делу, которое проводит управление МВД в Севастополе, находится под контролем у прокуратуры города.

В среду в Севастополе проходит прощание с погибшими.

В отношении водителя «БМВ» возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц».

Региональная правозащитная группа «Полуостров Крым» ранее сообщила, что, по данным экспертизы, ПИСКУН был трезв, а авария произошла из-за желания обогнать машину приятеля - спортсмен не справился с управлением, его машина выскочила на тротуар, ударилась о столб, отлетела к стене здания, после чего в обратном полете смела 26-летнюю женщину с детьми пяти и двух лет. Они погибли на месте ДТП.