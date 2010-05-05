В Украине установили памятник Сталину (фото, видео)

Памятник руководителю советского государства Иосифу Сталину - первый за годы независимости Украины - открыли в Запорожье под гимн СССР. Левые установили его возле здания обкома Компартии. Сторонники правых партий намерены добиться сноса монумента

Памятник представляет собой полуфигуру Сталина в военной форме со Звездой Героя.

Во время церемонии пожилой женщине стало плохо, она умерла. Точная причина смерти устанавливается, заявила милиция.

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