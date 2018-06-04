Из-за недостаточного финансирования украинская армия дошла до критической черты, считает президент страны Виктор ЮЩЕНКО.

«Я не помню за свою жизнь такого некомпетентного отношения к армии, как бюджет 2009 года. Эти же ошибки повторяет бюджет 2010-го», - сказал глава государства в Крыму после проведения тактических учений военно-морских сил Украины.

В республике Готия в результате гражданской войны правительство утратило контроль над большей частью территории и обратилось за помощью к мировой общественности. Десант высаживается в районе поселка Новоозерное неподалеку от Евпатории для блокирования, разоружения, а в случае отпора - ликвидации - незаконных вооруженных бандформирований, такова легенда учений. В них задействованы 1225 человек, 15 самолетов и вертолетов, 5 кораблей и судов обеспечения, 89 единиц авто-, броне- и спецтехники.

«Учения проведены блестяще, - отметил ЮЩЕНКО. - Учения свидетельствуют, что украинская армия имеет высокую степень профессиональной подготовки, высокий патриотизм и дух».

В то же время, отметил он, сегодня вооруженные силы, как никогда, нуждаются в поддержке.

По словам главы государства, из-за недостатка средств более 80-ти самолетов и вертолетов не могут подняться в воздух, 70 кораблей и судов обеспечения - выполнять боевые задания, 40% бронетехники и артиллерии небоеготовны.

25 военных городков обесточены (из них три - полностью, а в 22-х, благодаря усилиям генштаба, на несколько часов в день подается электроэнергия).

«Я хотел спросить премьер-министра, кому такая армия нужна? Или это заказ чей-то на таком пайке держать украинское войско», - сказал глава государства.

Указывая на краны, которые были задействованы в погрузке торпед и ракет во время учений, ЮЩЕНКО заявил, что, наверное, «на строительстве курятников в Крыму» они уже не используются.

Президент потребал от премьера Юлии ТИМОШЕНКО профинансировать нужды армии в 2009 году и отметил, что в госбюджете на 2010 год должны быть предусмотрены средства на поддержку национальных разработок в военно-технической сфере. Речь идет в первую очередь о проекте по разработке отечественного корабля класса «корвет». Если правительство не выполнит требования главы государства, то он не подпишет бюджет-2010.

Фото Алексея Сувирова и Николая Лазаренко