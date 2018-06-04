Украина беспокоится о своем будущем, в то время как Москва вторгается в Крым

С террасы открывается вид на покрытый пихтами и вечнозелеными кипарисами Крымскй полуостров и отливающий на солнце залив. Внутри - если пройти через милый двор в итальянском стиле - находится комната, где Черчилль, Сталин и Рузвельт разделили за деревянным столом послевоенную Европу.

Но спустя почти 65 лет после встречи `большой тройки` в крымском курортном городе Ялта - сегодня расположенном на территории Украины - в Европу вернулся призрак зон влияния. Россия ясно дала понять, что считает Украину жизненно важной для своей самоуверенной заявки на зону влияния на своем постсоветском заднем дворе.

В прошлом месяце группа восточноевропейских лидеров и интеллектуалов собралась во дворце в Ливадии, где в феврале 1945 года Великобритания, США и Советский Союз провели знаменитую Ялтинскую конференцию. Цель встречи состояла в том, чтобы обсудить стратегическое будущее Украины. Но это обсуждение оказалось в тени одного-единственного вопроса: будет ли война между Россией и Украиной?

Этот сценарий не так безрассуден, как может показаться. В августе российский президент Дмитрий Медведев устроил беспрецедентное дипломатическое нападение на своего украинского коллегу Виктора Ющенко. В кипящем от ярости письме и последовавшем за ним видеопослании Медведев сделала Ющенко выговор за его `антироссийскую` позицию. Он заявил ему, что с точки зрения России, прозападный Ющенко - это пустое место.

Отбарабанив список обид, Медведев заявил, что не пошлет в Киев посла. Он также сказал, что проводит пересмотр договор о дружбе между Россией и Украиной, подписанный в 1997 году - что является намеком на то, что Москва может перестать соблюдать суверенные границы Украины. Послание было резким и прямолинейным: тот, кто победит в январе на украинских президентских выборах, должен принять право России наложить вето на стратегическое направление развития страны.

`Это было очень злосчастное письмо`, - заявляет Владимир Горбулин, бывший секретарь совета по национальной безопасности Украины. Сегодня Горбулин является директором Института проблем национальной безопасности в Киеве, и пару недель назад написал статью, в которой предположил, что спустя 18 лет после получения Украиной ее независимости, Россия может быть готова разделить страну на части. `Нам нужно найти способ совместного сосуществования`, - предупредил он.

Горбулин говорит, что точкой воспламенения является Крым, роскошный полуостров, столь любимый русскими писателями 19-го века и советскими туристами. Это единственный регион в Украине, где этнические русские составляют большинство. Крым - это также и база российского Черноморского флота, стоящего на якоре недалеко от Ялты, в историческом порту Севастополь. По условиям договора об аренде, подписанного с Украиной, Россия должна освободить военно-морскую базу в 2017 году, но она этого не хочет.

Последние недели прокремлевские газеты пестрят публикациями о том, что Крым может вскоре `воссоединиться` с матерью-Россией, что позволит решить вопрос с флотом. Популярная газета `Комсомольская правда` даже напечатала карту Европы в 2015 году. На этой карте Российская Федерация поглотила Крым вместе с восточной и центральной Украиной. Украина по-прежнему существует, но в виде небольшого участка территории вокруг западного города Львов.

Сделав символический жест, несколько русских ресторанов в Москве перестали продавать украинский борщ. Они по-прежнему продают вкусный свекольный суп, но переименовали его в `малороссийский` суп. Именно так - Малороссия - кремлевские идеологи сегодня называют Украину в период после независимости, когда она вернется под контроль России.

Украинские дипломаты обеспокоены. Один из них говорит: `Мы видим [идущее из Москвы] возрождение риторики и идеологии реинтеграции`. Он добавляет: `Речь идет не только о замене Ющенко, но и о замене траектории [прозападного] развития Украины. Россия считает, что мы полусуверенное государство`.

Видеопослание Медведева было ультиматумом, добавляет дипломат: смиритесь с российским господством, добровольно откажитесь от планов присоединиться к НАТО и возобновите договор аренды для военно-морской базы России. На этих условиях новый президент Украины - согласно опросам общественного мнения, у `хромой утки` Ющенко нет никаких шансов - будет не более, чем марионеткой Кремля,говорит дипломат.

В прошлом месяце нервничающие украинские интеллектуалы написали письмо с жалобой на то, что Запад бросил их. После того Барак Обама принял решение отменить размещение запланированного американского противоракетного щита в Польше (являющейся ключевым союзником Украины) и Чехии, другие восточноевропейские страны также почувствовали себя преданными. Многие жители восточноевропейских стран рассматривали щит как гарантию против будущей российской агрессии.

`Многие люди в этой части света уже серьезно обделались, - напрямую признает один из аналитиков, присутствовавших в Ялте. - Мы не знаем, в чем состоит сделка Обамы с Москвой. Они думают, что Россия воспримет это как зеленый свет`.

Вашингтон настаивает на том, что решение отказаться от щита было принято после новой оценки ядерной угрозы Ирана. Но многие на Украине считают, что Белый дом пожертвовал своими обязательствами перед Восточной Европой ради `перезагрузки` отношений с Москвой. Ход рассуждений понятен: Вашингтону нужна помощь Москвы по Ирану и другим вопросам. Администрация Буша резко реагировала на российские попытки надавить на Украину. По контрасту, Обама слишком занят Ираном, Афганистаном и Ираком. Мало кто реально верит в то, что он будет готов вмешаться, чтобы помочь Украине, если Россия решит напасть.

Европейцы, конечно же, с неодобрением относятся к имперскому бряцанию оружием со стороны Москвы. Но до сих пор Брюссель не предложил своей собственной ясной альтернативы. Он лишь указал на то, что в ближайшем будущем у Украины нет никакой надежды на присоединение к ЕС.

В мае Евросоюз пригласил Украину и пять других постсоветских государств присоединиться к новому `Восточному партнерству` - эта схема была язвительно описана одним из `мозговых центров` ЕС как `облегченная версия расширения`. Но, в отличие от России, ЕС отказался смягчить свой визовый режим для украинцев. Тем временем Москва говорит, что партнерство является неуклюжей попыткой ЕС создать свою собственную сферу влияния.

`Я обеспокоен тем, что ЕС не дало резкого отпора письму Медведева`, - говорит профессор Алексей Гарань, директор-основатель Школы стратегического анализа при Киевском университете. Он продолжает: `Я боюсь, что отсутствие реакции в комбинации с некоторыми элементами политики `перезагрузки`, проводимой Обамой, могут быть прочитаны как послание - Запад дает России возможность делать, что хочешь, на постсоветском пространстве`.

Другие идут еще больше. По словам Горбулина, видимый отказ Европы от Украины не менее губителен, чем действия Америки. Он указывает на то, что страны НАТО `прекратили борьбу` за Украину, чтобы сохранить хорошие отношения с Россией. Франция и Германия в особенности ответили резким отказом на попытки Ющенко присоединиться к НАТО. Горбулин называет неформальное соглашение между европейцами и Москвой `вторым Мюнхенским соглашением`, сравнивая его с печально известной англо-французской сделкой, подписанной в сентября 1938 года и позволившей Гитлеру захватить немецкоговорящую провинцию Чехословакии Судеты.

На ялтинском променаде нет никаких признаков того, что регион может быть скоро ввергнут в войну. Вчера туристы гуляли по набережной, мимо кабинок, где можно сфотографироваться в костюме Марии-Антуанетты. Группа женщин среднего возраста танцевала под соснами, в то время как эстрадный певец исполнял слащавые советские мелодии.

Большинство жителей относятся к возможной войне без энтузиазма. `Я служил в Советской армии, когда мы все жили в Советском Союзе. Я ни за что не буду воевать против России`, - говорит Евгений, не желающий называть свою фамилию.

Однако другие говорят, что в самой России настроения стали более враждебными, что стало результатом государственной пропаганды, изображающей украинцев в роли врагов. Кремль обвинил Киев в поставке вооружений Грузии во время прошлогодней войны в Южной Осетии. `Недавно приезжал друг из Санкт-Петербурга и спросил меня: `Почему вы нас ненавидите?``, - рассказывает 32-летний водитель такси Александр.

Российское нападение на Украину невероятно. Но накануне президентских выборов, назначенных на 17 января, существует вероятность, что мелкое столкновение может привести к смертельному конфликту. В августе украинские судебные приставы попытались вернуть маяк, оккупированный российскими военными. Выстрелов не было.

`Может произойти случайная или преднамеренная конфронтация, - предсказывает старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениями Эндрю Уилсон (Andrew Wilson). - Еще одна негласная проблема состоит в том, что Черноморский флот как Ост-индская компания - он повсюду. Существует вся эта дополнительная инфраструктура, коммерческая деятельность, маяки и всевозможные закулисные интриги`.

Он заключает: `Это не означает, что Россия вторгнется. Но существует потенциал очень быстрых изменений`. Уилсон описывает письмо Медведева как `исключительное` и говорит: `Он (Медведев) говорит: `Вот правила вашей внешней политики, вашей внутренней политики, а вот как вы должны интерпретировать вашу конституцию и историю`.

В этом месяце российские депутаты приняли в первом чтении военную доктрину, позволяющую использование армии за пределами страны для защиты национальных интересов. `Существуют сигналы, что Кремль не исключает использование силы для решения внешнеполитических задач`, - заявили в своем письме Обаме украинские интеллектуалы.

Однако большинство наблюдателей считают, что премьер-министр Владимир Путин и Медведев воспользуются угрозой войны, чтобы ослабить и дестабилизировать Украину. По словам Горбулина, война вероятна лишь тогда, когда все другие варианты оказались негодными.

Во многом Украине некого винить за происходящее кроме самой себя. С момента прозападной `оранжевой революции`, произошедшей в 2004 году, Киев находится в состоянии политического кризиса. Ющенко рассорился со своей бывшей союзницей Юлией Тимошенко, занимающей кресло премьер-министра. Они ведут борьбу за власть, парализовавшую управление страной и приведшую страну на грань дефолта.

В интервью с газетой Observer кандидат в президенты Арсений Яценюк сказал, что Украину нельзя запугать. Яценюк - бывший спикер парламента, которому всего 35 лет - претендует на президентское кресло в гонке против Тимошенко, Ющенко и пророссийского лидера оппозиции Виктора Януковича. `Возвращения в СССР не будет. Больше не может быть империй и больше не может быть сфер влияния`, - заявил Яценюк.

Из четырех основных кандидатов Янукович позиционирует себя как любимца Кремля. Он пользуется поддержкой русскоязычного населения, живущего в индустриальных южных и восточных областях Украины. Он заявил, что признает независимость Южной Осетии и Абхазии, оккупированных Россией провинций Грузии.

До сих пор Москва не поддержала ни одного из кандидатов. Некоторые источники намекают на то, что Путин не простил Януковичу фиаско 2004 года, когда Москва признала Януковича победителем сфальсифицированных президентских выборов.

Янукович проиграл в повторном голосовании Ющенко. Сегодня Янукович лидирует в опросах общественного мнения, но отношения лучше между Путиным и популисткой Тимошенко, которая еще может победить во втором круге голосования.

Кто бы не победил на выборах, ему придется столкнуться с проблемой отношений с Москвой. В своем видеопослании Медведев ясно дал понять, что считает Россию и Украину неразрывными `братьями`. Русская цивилизация зародилась в Киевской Руси - конфедерации городов-государств, возникших вокруг Киева в девятом веке. Согласно этой точке зрения, Украина является неотъемлемой частью России, жизненно важной для Москвы, если Россия хочет вновь стать империей.

В Ливадийском дворце кто-то установил несколько пластиковых инопланетян (на время саммита YES ) рядом со столом, за которым встречались Рузвельт, Сталин и Черчилль. Смотрится нелепо. Сентябрьская конференция была организована проевропейской организацией `Ялтинская европейская стратегия`, которая выступает за присоединение Украины к ЕС.

Некоторые участники конференции были оптимистичны. По их словам, не стоит слишком серьезно воспринимать послания Кремля. `Это все просто шум. Это не имеет ничего общего с реальностью, - заявил газете Observer вице-премьер Украины Григорий Немыря. - Нам в Украине нужно больше Европы. Мы не рассматриваем никаких альтернатив`.

Люк Хардинг, The Observer

Перевод ИноСМИ.Ru