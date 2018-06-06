Депортация крымских татар: 65 лет спустя (фоторепортаж)

18 мая 2009 года исполнилось 65 лет со дня насильственного переселения крымских татар с территории Крыма.

В мае 1944 года тогдашний руководитель советского государства Иосиф Сталин подписал постановление о выселении крымских татар с полуострова. Их обвинили в массовом дезертирстве, сотрудничестве с фашистами, расправах над советскими партизанами.

Изгнание началась утром 18 мая 1944 года и завершилось к вечеру 20 мая.

Порядка 190 тысяч крымских татар были выселены с территории полуострова в Узбекистан, Казахстан, Марийскую АССР и на Урал.

Помимо крымских татар, с полуострова депортировали представителей других народов: в 1941 году – крымских немцев, в 1944 году – армян, болгар и греков.

Массовое возвращение депортированных началось в конце 1980-х – в начале 1990-х годов. Важную роль в юридическом оформлении этого процесса сыграла Декларация Верховного Совета СССР 1989 года «О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечению их прав». В 1991 году приняты законы «О реабилитации жертв политических репрессий» и «О реабилитации репрессированных народов».

Сейчас население Крыма составляет свыше 1,9 млн. человек, из них более 260 тысяч – крымские татары.

По случаю Дня памяти жертв депортации, который отмечается в автономии с 1993 года, в Крыму прошли траурные мероприятия.

Вечером 17 мая крымскотатарская молодежь зажгла в центре Симферополя около 5 тысяч свечей. Акция «Зажги огонек в своем сердце» проводится в городе третий год подряд. В 2009-ом она расширила географию: свечи горели в Саках и Киеве.

18 мая в центре Симферополя состоялся традиционный всекримский траурный митинг. По данным милиции, на акцию пришли до 15 тысяч человек, по данным меджлиса – 25 тысяч.

Требования митингующих не изменились.

– Не изменились, потому что ни одно из них пока не выполнено. Мы требуем принятия закона о восстановлении прав депортированных, создания системы образования на родном языке, восстановления исторической топонимики, – поясняет председатель меджлиса Мустафа ДЖЕМИЛЕВ.

Участники акции считают, что украинское государство за годы независимости «не приняло ни одного законодательного акта, направленного на восстановление политических, экономических, социальных и культурных прав крымскотатарского народа». Они полагают, что это «является причиной сохранения фактического неравноправия и дискриминации крымских татар».

Между тем, в Русской общине Крыма ранее заявляли, что у крымских татар и так есть все права. В РОК говорят: речь должна идти не о принятии закона «О восстановлении прав граждан, депортированных по национальному признаку», а о внесении поправок в уже принятый закон о реабилитации жертв политических репрессий.

– С помощью этих поправок необходимо, в частности, уточнить само понятие «депортированный», – отмечают в Русской общине Крыма.

Митингующие называют депортацию 18 мая 1944 года геноцидом по отношению к крымским татарам, последствия которого не могут быть преодолены только усилиями украинского государства.

Как и год назад, репатрианты призвали Организацию Объединенных наций, Совет Европы, Европейский Союз помочь в восстановлении их прав.

– Содействие в возрождении крымскотатарского народа должно стать предметом особой заботы и внимания ООН, Совета Европы, Европейского Союза и других международных государств, – подчеркивается в резолюции митинга.

СБУ будет судить Сталина?

В Главном управлении Службы безопасности Украины в Крыму создано специальное следственное подразделение, которое будет заниматься расследованием преступлений против крымских татар в годы депортации.

– По решению Президента в Крыму в СБУ создается специальное следственное подразделение, которое будет заниматься расследованием всех преступлений, связанных с уничтожением и репрессиями против крымскотатарского народа в годы депортации и всего, что предшествовало этому преступлению, – сообщил 18 мая в Симферополе шеф СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его словам, будет организована доследственная проверка и сбор свидетельств жертв и пострадавших в результате депортации.

– На основе рассекреченных документов следователями будут проведены работы с тем, чтобы выйти на привлечение правовой ответственности всех тех, кто стоял за этим преступлением (депортацией) и его совершал, – говорит руководитель СБУ.

Он также добавил, что подобная работа будет организована в отношении насильственно переселенных из Крыма армянского, болгарского, немецкого народов и всех «других невинно замученных людей».

Первый заместитель главы меджлиса Рефат ЧУБАРОВ отметил: крымскотатарский народ хочет не мести, а правды для «очищения общества».

Фото Алексея Сувирова, Андрея Скакодуба, Заира Акадырова (УНИАН).