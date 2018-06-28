Крымчане развернули самую большую в мире георгиевскую ленту (фото)

В центре Симферополя накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне развернули самую большую в мире георгиевскую ленту.

Ее длина составляет 50 метров, ширина – 3,5 метра.

– Презентована самая большая в мире георгиевская лента. Рекорд установлен в ходе акции по раздаче георгиевских ленточек в честь празднования 64-ой годовщины победы над фашистами. Рекорд является уникальным для Украины и для всего мира, – сказал представитель Книги рекордов Украины, представитель Книги рекордов Гиннеса в Украине Андрей ЧЕРНЯВСКИЙ.

Георгиевская ленточка – биколор оранжевого и черного цветов. Она ведет свою историю от ленты к солдатскому ордену Святого Георгия Победоносца, учрежденному 26 ноября 1769 российской императрицей Екатериной II.

Эта лента с небольшими изменениями вошла в наградную систему СССР как «Гвардейская лента» – знак особого отличия солдата. Черный цвет ленты означает дым, а оранжевый – пламя.

Ленту шили в Симферополе около 2-х недель.

Организатор акции, депутат крымского парламента Алексей ЧЕРНЯК сообщил, что из разных регионов Украины поступают звонки с просьбой привезти ленту к ним.

– Звонили из Одессы, из Донецка, Луганска, – сказал он.

ЧЕРНЯК выразил надежду, что «и на следующий год ленточка появится не только в Крыму, но где-то, как минимум, в Украине, а то, может быть, и в России».

Представитель Книги рекордов вручил организаторам мероприятия диплом.

Впервые акция «Георгиевская ленточка» прошла в России в год 60-летия Победы. Черно-оранжевые ленточки стали символом памяти о Победе в Великой Отечественной войне, знаком уважения и признательности ветеранам.