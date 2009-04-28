В Севастополе стартовала акция к 65-летию освобождения от фашистов

В Севастополе стартовала акция «Я - севастополец», посвященная 65-й годовщине освобождения города от немецких захватчиков во время Второй мировой войны, передает корреспондент УНИАН.

5 мая в рамках акции состоится «Эстафета огня», в которой примут участие школьники 9-11 классов и студенты вузов I-IV уровня аккредитации.

6 мая планируется провести форум «Связь поколений», в котором, кроме молодежи, примут участие представители ветеранских организаций города. Кроме того, с 12 по 14 мая будет проходить «Фестиваль антифашистского кино».

Акция проходит по инициативе Студенческого совета Севастополя, Совета ветеранов города, при поддержке городского совета и госадминистрации.

Как заявили сегодня на пресс-конференции представители организаторов акции, мероприятия помогут ознакомить молодежь с неизвестными страницами героического прошлого Севастополя, будут способствовать общению ветеранов и молодежи, а также установлению связей между молодежными и ветеранскими организациями города, воспитанию молодежи в духе патриотизма.

Они уверены, что показ фильмов на антифашистскую тематику расширит границы понятия «фашизм», и привлечет внимание молодежи к проблеме распространения фашизма в современном обществе.

Финансирование акции «Я - севастополец» в основном осуществляется за счет средств городского бюджета.