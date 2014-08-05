Украинцам прогнозируют теплые и малодождливые сентябрь и октябрь

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции во вторник сообщила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова.

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"Сентябрь будет отличаться от сентября прошлого года. Осадки будут, но таких осадков, как в прошлом году, если вы помните - каждый день были дожди, не будет", - сказала Мартазинова.

Синоптик отметила, что 1 сентября, по предварительным прогнозам, дождей быть не должно. "И хорошо, дети смогут спокойно пойти в школу, без зонтиков".

Что касается температуры воздуха в сентябре, то синоптик ожидает ее выше средней нормы на 1-3 градуса.

В октябре Мартазинова также прогнозирует осадки и температуру выше нормы на 1-2 градуса, однако в середине октября ожидается резкое и сильное похолодание.

Кроме того, заведующая отделом сообщила, что, согласно предварительным прогнозам, зима в Украине будет не холодной, а ноябрь будет даже холоднее декабря.

"Зима не получается холодной, мы так уже просмотрели. Получается, что ноябрь будет даже холоднее декабря. Но дальше нужно все данные уточнять", - сообщила Мартазинова.