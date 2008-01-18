Луценко и Черновецкий на заседании СНБО (фото)

Во время заседания Совета национальной безопасности и обороны министр внутренних дел Юрий Луценко (на снимке крайний слева) и глава Киевской городской госадминистрации Леонид Черновецкий (крайний справа) разместились на одинаковом расстоянии от Президента.

Во время заседания Совета нацбезопасности, посвященного земельным вопросам, Черновецкий обвинил Луценко, что тот угрожал посадить сына мэра Киева в тюрьму и в обмен требовал землю в столице.

Страсти на некоторое время удалось погасить. Но когда Виктор Ющенко и Виктор Балога ушли из зала заседаний, Луценко, по одной версии, нанес Черновецкому один удар у лицо, по другой – ударил дважды, в том числе ниже пояса.

Фото УНИАН