Ющенко и Тимошенко на стол ложится разная информация?

Мнение

"Буквально за 10 дней работы нового Правительства нам удалось закрыть существенную часть теневых финансовых оборотов в стране, и мы существенно увеличили доходы бюджета за счет практически борьбы с коррупцией, уклонением от уплаты налогов и прямыми кражами из бюджета. От этого возникли дополнительные деньги", - это цитата из интервью Тимошенкотелеканалу "Интер" 13 января 2008 года. Говорить о существенном увеличении потоков в бюджет, когда страна едва отошла от новогодних праздников, казалось преувеличением, однако премьеру, на стол которой ежедневно ложатся казначейские оперативки, наверное, виднее.

А через пять дней...

"Президент Украины Виктор Ющенко, ссылаясь на анализ финансовых и экономических показателей, заявил об ухудшении уровня поступлений налоговых платежей в бюджет..Обеспокоенность В.Ющенко вызывает то, что напряженной остается ситуация и в этом году" - это информационное сообщение из сегодняшнего (18 января) заседания СНБО, по итогам которого Президент потребовал увольнения нескольких областных начальников налоговой службы, и требование это будет оперативно отображено в официальном решении СНБО.

Так объясните мне, как согласовать "существенное увеличение доходов в бюджет" с "напряженной ситуацией"? Президенту и премьеру на стол ложится разная статистика, или одну и ту же статистику Буряк и Шлапак объясняют своим патронам по-разному? А возможно, зная о критике со стороны Президента деятельности фискалов уже в 2008 году, именно поэтому и заболела Тимошенко?

Чем дальше, тем заметнее будут становиться публичными противоречия и критика со стороны Президента. Его будут раздражать инфляция, возбужденная стероидами возмещенных сбережений; попытка заменить НДС налогом с продаж; меморандумы с производителями яиц, мяса и нефтепродуктов; переформатирование газового рынка; ежевечерние выступления Тимошенко на телеканалах, а главное, рейтинги, которые Балога ежедневно будет класть ему на стол. Не поможет даже то, что Тимошенко увеличила нынешние расходы на культуру на 50 процентов - больше, чем на другие статьи, включительно с социальными ассигнованиями.

Однажды он таки споет этому правительству отходную. Что будет дальше, мы уже знаем...

Станислав Голубенко, г. Киев