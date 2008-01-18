Ющенко и Тимошенко на стол ложится разная информация?
Ющенко будут раздражать меморандумы с производителями яиц, мяса и нефтепродуктов; ежевечерние выступления Тимошенко на телеканалах, а главное, рейтинги, которые Балога ежедневно будет класть ему на стол. Однажды он таки споет этому правительству отходную. Что будет дальше, мы уже знаем...
Мнение
"Буквально за 10 дней работы нового Правительства нам удалось закрыть существенную часть теневых финансовых оборотов в стране, и мы существенно увеличили доходы бюджета за счет практически борьбы с коррупцией, уклонением от уплаты налогов и прямыми кражами из бюджета. От этого возникли дополнительные деньги", - это цитата из интервью Тимошенкотелеканалу "Интер" 13 января 2008 года. Говорить о существенном увеличении потоков в бюджет, когда страна едва отошла от новогодних праздников, казалось преувеличением, однако премьеру, на стол которой ежедневно ложатся казначейские оперативки, наверное, виднее.
А через пять дней...
"Президент Украины Виктор Ющенко, ссылаясь на анализ финансовых и экономических показателей, заявил об ухудшении уровня поступлений налоговых платежей в бюджет..Обеспокоенность В.Ющенко вызывает то, что напряженной остается ситуация и в этом году" - это информационное сообщение из сегодняшнего (18 января) заседания СНБО, по итогам которого Президент потребовал увольнения нескольких областных начальников налоговой службы, и требование это будет оперативно отображено в официальном решении СНБО.
Так объясните мне, как согласовать "существенное увеличение доходов в бюджет" с "напряженной ситуацией"? Президенту и премьеру на стол ложится разная статистика, или одну и ту же статистику Буряк и Шлапак объясняют своим патронам по-разному? А возможно, зная о критике со стороны Президента деятельности фискалов уже в 2008 году, именно поэтому и заболела Тимошенко?
Чем дальше, тем заметнее будут становиться публичными противоречия и критика со стороны Президента. Его будут раздражать инфляция, возбужденная стероидами возмещенных сбережений; попытка заменить НДС налогом с продаж; меморандумы с производителями яиц, мяса и нефтепродуктов; переформатирование газового рынка; ежевечерние выступления Тимошенко на телеканалах, а главное, рейтинги, которые Балога ежедневно будет класть ему на стол. Не поможет даже то, что Тимошенко увеличила нынешние расходы на культуру на 50 процентов - больше, чем на другие статьи, включительно с социальными ассигнованиями.
Однажды он таки споет этому правительству отходную. Что будет дальше, мы уже знаем...
Станислав Голубенко, г. Киев