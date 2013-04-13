Государство хочет получать налоги с таксистов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры.

Согласно сообщению, к разработке привлечены профессиональные и общественные организации таксистов. В частности, Профсоюз таксистов Украины обратился к Мининфраструктуры с предложением объединить усилия власти, профессиональных и общественных организаций для ускорения разработки законодательства от таксомоторных перевозках.

Предполагается, что в проекте закона будут четко определены основные термины, регулирующие сферу перевозок на такси, а также права и обязанности перевозчика, заказчика и водителя такси.

Вместо лицензий планируется ввести более конкретные и удобные документы: разрешение на автомобиль такси и разрешение на деятельность информационно-диспетчерской службы, которые будут выдаваться в местных разрешительных центрах. Эти разрешения будут предоставлять право работать на территории определенной административной единицы. Местные власти будут обязаны заботиться об организации стоянок такси. Кроме того, законодательно планируется закрепить такие обязательные признаки автомобиля такси, как размещение информации о тарифе, оборудование исправным таксометром, опознавательный фонарь на крыше автомобиля и т.п.

По данным Мининфраструктуры, из 6,9 млн зарегистрированных в Украине легковых автомобилей лишь 40,6 тыс. официально имеют право осуществлять перевозки как такси, еще 10,8 тыс. - перевозки на заказ, что в сумме составляет 1% от общего количества.

По теме: Профсоюз: такси должно стоить 5 грн за километр

Как сообщили в пресс-службе, председатель Профсоюза таксистов Украины Василий Попик оценивает ситуацию на рынке такси как неблагоприятную. «Рынок такси в Украине можно назвать только так - большая проблема. Бюджет ежемесячно недополучает более 100 млн грн, в год это примерно 1,5 млрд грн", - сообщил В.Попик, подчеркнув при этом важность принятия соответствующего закона, который будет содержать четкие нормы работы данного рынка.

"Будет четко видно, кто что должен контролировать и кто за что должен отвечать. И это будет первый закон, который будет регламентировать рынок таксомоторных перевозок в интересах пассажиров и водителей такси, местных общин и государства в целом», - отметил В.Попик.

Как сообщал УНИАН, с 5 января 2013 года вступили в силу изменения в некоторые законодательные акты, касающиеся государственного регулирования и управления в сфере транспорта и дорожного хозяйства, которые наделяют Государственную инспекцию Украины по безопасности на наземном транспорте («Укртрансинспекцию») полномочиями проверять лицензии и наказывать нелегальных таксистов. В результате таких проверок количество нелегальных таксистов в течение полугода может сократиться на 20-30%.