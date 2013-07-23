Католики осудили теннисистку за съемку обнаженной (фото)

Она подчеркнула, что ей не платили за съемки, и она вообще бесплатно пошла на такой шаг с целью популяризации вида спорта.

"Говорю тем, кто не знает — ESPN давно уже делает фотографии с обнаженными звездами спорта, - написала Радваньска в своем Facebook. - Наши фотосессии выходят с мужчинами и женщинами всех возрастов.

Разумеется, эти фотографии не снимают для того, чтобы кого-то обидеть или заклеймить. В них нет никакого контекста.

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Мне приходится много тренироваться, чтобы держать себя в форме. Именно поэтому я и снялась для журнала. Кто-то говорил, что мне за это заплатили. Это абсолютно не так. Ни я, ни кто-то другой из спортсменов не получили за это денег. Я согласилась участвовать в съемках для того, чтобы вдохновить молодых людей, особенно девушек, на участие в тренировках, на то, чтобы они поддерживали форму и были здоровы", - приводит ее слова РБК-Спорт.

Однако польская католическая организация Krucjata Mlodych прекратила все отношения с Радваньской, которая была ее послом.

В церкви к этому поступку спортсменки отнеслись неодобрительно.

"Это позор, когда кто-то, объявивший о своей любви к Иисусу, проявляет себя подобным образом, - заявил католический священник отец Марек Дживицки. - Если она встретит мужчину, с которым сможет разделить любовь, создать счастливую семью и растить католических детей, то тогда она, возможно, спрячет эти фотографии от близких".