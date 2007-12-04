Тимошенко на сборах активистов БЮТ (8 фото)

В Киеве в Национальном дворце искусств «Украина» состоялось торжественное собрание актива Блока Юлии Тимошенко при участии депутатов от БЮТ, а также представителей региональных ячеек блока.

Торжественное собрание началось с исполнения народной артисткой Украины Ниной МАТВИЕНКО Молитвы за Украину.

Участники собрания минутой молчания почтили память погибших горняков на шахте им. А.Засядька.

После речи лидер Блока награждала активистов БЮТ. Давали переходные флаги – за прирост голосов по сравнению с прошлыми выборами, вручали персональные награды лучшему округу, медали тем, кто за него отвечал, награды кураторам тех избирательных участков, где БЮТ взял наибольший процент голосов. Вручили специальные медали также народным депутатам и кандидатам в нардепы, чьи округа взяли наибольший процент голосов, а также тем, кто обеспечил им победу.

Фото УНИАН, полный текст см. тут