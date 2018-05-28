Тимошенко поощрила партактив и посоветовала регионалам лечить грыжу

Юлия Тимошенко в Национальном дворце искусств «Украина» провела торжественное собрание актива своей политсилы. Лидер БЮТ на протяжении двух часов самолично обцеловывала и выдавала ордена ударникам избирательной кампании…

Я люблю мероприятия БЮТ. С каждым разом они становятся все изящнее. Как наряды Юлии Владимировны. В этот раз, как призналась сама ЮВТ, на ней был национальный наряд, в котором ходят женщины Сокальского района Львовской области. Не знаю, в чем ходят женщины Сокальщины, но поверьте, над этой вышивкой трудилась не одна пара женских рук, а такое сочетание глади и крестика ей придумала какая-то неслабая специалистка по национальному шитью. Женщины, сидевшие сзади меня, изо всех сил пытались в бинокли рассмотреть вышивку, а потом долго обсуждали, в чем же обута ЮВТ – в ботиночки или туфли.

Но вернемся к сборам. Это было одно из серий регламентных партийных мероприятий, на которых лидеры партий благодарят своих однопартийцев за победу. И Юлия Владимировна, конечно, блеснула остроумием и образностью.

«Когда перед выборами, – говорила она, – мы поставили себе цель – 35 процентов, то вся страна усмехнулась…И мы сделали невозможное, наш результат неожиданный и для политиков, и для политологов. Вторая наша победа – мы создали коалицию. Знаете, сколько интриг плелось, чтобы она не состоялась. И я рада поздравить наших партнеров, я счастлива, что в НУ–НС есть такое сильное молодое ядро. Говорят, что большинство в 227 голосов – эта слишком шаткая конструкция. Но я хочу сказать, что 226 или 227, а может 228, в зависимости от того, что скажет патриарх нашей политики Иван Степанович Плющ – это единственная возможная коалиция. Другой быть не может, потому что большинство фракции НУ–НС – против, и они не дадут создать новую политическую крышу для отдельного клана».

«Двадцать миллионов предлагали эти люди за каждую продажную душу. Столько стоят футболисты высшей лиги, – продолжала Юлия Владимировна. – Но они готовы платить не за футболиста, а за депутата. Но мы как команда научились спецоперациям… Мы научились поименно оглашать тех, кто предлагает взятки. Наши депутаты отказываются. А регионалы пусть лечат свою грыжу, которую заработали из-за того, что таскали в чемодане по десять миллионов».

По прогнозам Юлии Владимировны регионалы не только будут лечить грыжу, но еще и побегут под знамена демкоалиции, как только она сформируют правительство.

«И пусть будет императивный мандат, – настаивала ЮВТ. – Тем самым мы поможем регионалам закрыть тот туннель перебежчиков». А если и случатся запроданцы, предположила она, то ничего страшного, что придется поработать в оппозиции еще два года. «Пусть люди увидят всю мерзость этого правительства. Не волнуйтесь, вспомните, как мы работали при Кучме, вспомните, как эта власть «палила» меня как премьера в 2005 году. И такое сопротивление рождает силу и достижения…»

В заключении Тимошенко еще раз подчеркнула, что «БЮТ сделал все правильно. Выиграли выборы, выдержали двести двадцать условий, которые выставил НУ–НС. Ни словом, ни фразой, ни дрожанием рук не дав повод сомневаться, что коалиция таки состоится. И при этом все обещания – и относительно призыва на контрактной основе, и денег, которые мы пообещали вернуть людям и которые они ждут уже тридцать лет, мы выполним… Чтобы вам не стыдно было зайти в каждую квартиру с отчетом о том, что вы сделали…»

– Зря она так перед самым голосованием НУ–НС злит, – осмелился кто-то сзади покритиковать свою лидершу…

Дальше начались поздравления. И я вынуждена признать, что над анализом своей победы штабисты БЮТ посидели очень хорошо, равно как и над формой поздравления. Давали переходящие знамена БЮТ – за прирост голосов по сравнению с прошлыми выборами, вручали персональные награды лучшему округу, медали тем, кто за него отвечал, награды кураторам тех избирательных участков, где БЮТ взял наибольший процент голосов. Любопытно, что Юлия Владимировна, которая сама всех вызывала на сцену, сопроводила это вручение такими словами. «Сейчас много говорят о том, что нужно иметь политтехнологов. Вот они политтехнологи – перед вами, – показала ладошкой на стоявших на сцене людей. – Они нашли ключик к сердцам избирателей. И они станут методистами на следующих выборах». Вручили специальные медали также народным депутатам и кандидатам в нардепы, чьи округа взяли наибольший процент голосов, а также тем, кто обеспечил победу, не находясь в списках и не имея каких-то надежд на то, чтобы попасть парламент. Под конец дали медаль музыкальным сопроводителям кампании: Павлу Зиброву, Нине Матвиенко, Тарасу Петриненко.

И хотя профессиональный цинизм не видел во всем происходящем ничего, кроме начала президентской гонки, остатки гражданской романтики позволили мне усмотреть в этом замечательный пример успешного партийного строительства.

Юлия Владимировна закончила вручение и попросила остаться на концерт. Но людям, вероятно, захотелось пирожков и они массово повалили из зала. Отдельные охранники пытались закрыть двери и не выпускать народ, ведь на сцене, вместе с Иосифом Винским, Александром Турчиновым и Виктором Пинзеником осталась слушать концерт и сама Юлия Владимировна. «Ты уйдешь?» – спросили мой сосед с Волыни своего товарища. «Та невдобно якось, Юля ж слухає», – ответил тот.

На сцене вовсю заливался Павло Зибров. Он пел песнь про Юлю, разумеется.

Маша Мищенко

Фото УНИАН