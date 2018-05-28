Тимошенко поощрила партактив и посоветовала регионалам лечить грыжу
«Зря она так перед самым голосованием НУ–НС злит», – осмелился кто-то сзади покритиковать лидершу… БЮТ показал замечательный пример успешного партийного строительства… Репортаж
|Юлия Тимошенко
Я люблю мероприятия БЮТ. С каждым разом они становятся все изящнее. Как наряды Юлии Владимировны. В этот раз, как призналась сама ЮВТ, на ней был национальный наряд, в котором ходят женщины Сокальского района Львовской области. Не знаю, в чем ходят женщины Сокальщины, но поверьте, над этой вышивкой трудилась не одна пара женских рук, а такое сочетание глади и крестика ей придумала какая-то неслабая специалистка по национальному шитью. Женщины, сидевшие сзади меня, изо всех сил пытались в бинокли рассмотреть вышивку, а потом долго обсуждали, в чем же обута ЮВТ – в ботиночки или туфли.
Но вернемся к сборам. Это было одно из серий регламентных партийных мероприятий, на которых лидеры партий благодарят своих однопартийцев за победу. И Юлия Владимировна, конечно, блеснула остроумием и образностью.
|Каждая деталь имеет значение. Туфельки Тимошенко
«Двадцать миллионов предлагали эти люди за каждую продажную душу. Столько стоят футболисты высшей лиги, – продолжала Юлия Владимировна. – Но они готовы платить не за футболиста, а за депутата. Но мы как команда научились спецоперациям… Мы научились поименно оглашать тех, кто предлагает взятки. Наши депутаты отказываются. А регионалы пусть лечат свою грыжу, которую заработали из-за того, что таскали в чемодане по десять миллионов».
По прогнозам Юлии Владимировны регионалы не только будут лечить грыжу, но еще и побегут под знамена демкоалиции, как только она сформируют правительство.
|Юлия Тимошенко и Александр Турчинов
В заключении Тимошенко еще раз подчеркнула, что «БЮТ сделал все правильно. Выиграли выборы, выдержали двести двадцать условий, которые выставил НУ–НС. Ни словом, ни фразой, ни дрожанием рук не дав повод сомневаться, что коалиция таки состоится. И при этом все обещания – и относительно призыва на контрактной основе, и денег, которые мы пообещали вернуть людям и которые они ждут уже тридцать лет, мы выполним… Чтобы вам не стыдно было зайти в каждую квартиру с отчетом о том, что вы сделали…»
– Зря она так перед самым голосованием НУ–НС злит, – осмелился кто-то сзади покритиковать свою лидершу…
|Юлия Тимошенко и Нина Матвиенко
И хотя профессиональный цинизм не видел во всем происходящем ничего, кроме начала президентской гонки, остатки гражданской романтики позволили мне усмотреть в этом замечательный пример успешного партийного строительства.
Юлия Владимировна закончила вручение и попросила остаться на концерт. Но людям, вероятно, захотелось пирожков и они массово повалили из зала. Отдельные охранники пытались закрыть двери и не выпускать народ, ведь на сцене, вместе с Иосифом Винским, Александром Турчиновым и Виктором Пинзеником осталась слушать концерт и сама Юлия Владимировна. «Ты уйдешь?» – спросили мой сосед с Волыни своего товарища. «Та невдобно якось, Юля ж слухає», – ответил тот.
На сцене вовсю заливался Павло Зибров. Он пел песнь про Юлю, разумеется.
Маша Мищенко
Фото УНИАН