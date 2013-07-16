В Москве ищут "украинских хулиганов"

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщил сотрудник пресс-службы московской полиции.

«Уголовное дело по этому случаю возбудили по статье «хулиганство». Сейчас проводятся следственные действия», - сказал собеседник агентства.

По его словам, на данный момент в полиции нет информации, являются ли нападавшие «украинскими националистами».

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Как сообщал УНИАН, в газете «Московский комсомолец» 8 июля заявили о нападении на редакцию хулиганов, которые выкрикивали «Слава Украине!», «Героям слава!», «Слава нации».

По данным издания, большинство были в медицинских масках, с плакатами. Они забросали здание файерами и разлили краску.

10 июля в Интернете появилось видео, на котором парень в черной маске сознается в организованном нападении на редакцию газеты "Московский комсомолец".

На видео парень в маске сидит у стены под сине-желтым флагом и называется представителем "автономных националистов", которые организовали "акцию протеста" в Москве. При этом парень обвиняет главного редактора газеты "Московский комсомолец" Павла Гусева в торговле людьми.