В Украину доставят крест, на котором был распят Андрей Первозванный

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В Санкт-Петербурге святыня пробудет 11-15 июля, в Москве 16-25 июля, в Киеве 26-28 июля, в Минске 29 июля - 2 августа. "Принесение креста святого апостола в Санкт-Петербург, Москву, Киев и Минск призвано подчеркнуть, что духовная жизнь народов трех государств восходит к единому источнику - к благословению, данному апостолом Андреем, и к Крещению, принятому в киевской купели в 988 году", - сообщает РИА «Новости».

По евангельскому преданию, Андрей, родившийся в селении Вифсаида (на севере Палестины), первым из апостолов последовал за Христом, а затем привел к нему своего брата Петра, поэтому его и именуют Первозванным. Святой Андрей проповедовал в восточных странах. Прошел Малую Азию, Фракию, Македонию, побережье Черного моря, Крым, Причерноморье и по Днепру поднялся до того места, где ь расположен Киев.

Как гласит древнерусская "Повесть временных лет", у Киевских гор апостол Андрей сказал ученикам: "Видите ли горы эти? На этих горах воссияет благодать Божия, будет великий город, и Бог воздвигнет много церквей". На одной из вершин он поставил крест.