Профсоюз: такси должно стоить 5 грн за километр

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в пятницу сообщил глава Профсоюза таксистов Украины Василий Попик.

Он также отметил, что сейчас «есть службы такси, которые заявляют про тариф 2,2 грн и даже 1,8 грн», однако сами такие заказы не выполняют, а перенаправляют их на другие диспетчерские службы.

При этом учредитель таксомоторной компании «Мотор» Сергей Коломацкий отметил, что «киевский таксист в среднем выполняет 5-9 заказов в день, и при нынешней стоимости лицензии, которая составляет одну минимальную зарплату, с каждой поездки нужно откладывать 1,5 грн для выполнения всех обязательных платежей».

«Это цена для самозанятого таксиста, сюда не входят затраты на ведение бизнеса», - сказал он.

С.Коломацкий также отметил, что «на сегодняшний день экономически оправданной для работы такси является организационная форма частного предпринимателя, а организация таксомоторного предприятия, которая обязывает использовать фискальные таксометры, делает работу такси невыгодной».

Как сообщал УНИАН, с 5 января 2013 года вступили в силу изменения в некоторые законодательные акты касательно госрегулирования и управления в сфере транспорта и дорожного хозяйства, которые дают полномочия Укртрансинспекции проверять лицензии и наказывать нелегальных таксистов.