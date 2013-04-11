У Азарова обещают, что скоро украинцы смогут менять старые авто на новые

12:05, 11 апреля 2013
Разное
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В Украине в этом году может быть принята программа по утилизации старых автомобилей.

Олег Проскуряков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Олег Проскуряков во время прямой телефонной линии газеты “Комсомольская правда в Украине”.
Он отметил, что такая программа разрабатывается. Также правительство изучает опыт европейских стран, в которых действуют такие программы.

“Мы сейчас изучаем опыт европейских стран, где люди при сдаче старых автомобилей получают какую-то компенсацию и покупают новые. Мы этот опыт изучаем и, думаю, что в этом году мы ее (программу по утилизации автомобилей - УНИАН) примем и она будет действовать”, - сказал министр.

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О.Проскуряков также отметил, что сейчас в Украине довольно много людей имеют старые автомобили, поэтому запретить их использование невозможно, этим людям необходимо, опираясь на европейский опыт, предложить действенную модель замены старых автомобилей на новые.

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