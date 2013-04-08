Потап знал, что в Тернополе будут бросать яйца

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в комментарии по поводу инцидента, размещенного на странице Потапа и Насти в одной из соцсетей.

«У меня создается впечатление, что какая-то организация хотела таким образом пропиарится за наш счет. В отстаивании своих позиций и личностных убеждений нужно чувствовать грань дозволенного. Является ли хулиганство единственным способом заявить о себе и доказать что-то? И главнее всего, какая идея преследуется, какая поставлена цель и сверхзадача?», – удивляется Потап.

По его словам, он пытался выяснить мотивы данного инцидента у ребят, которые бросали яйца и которых задержали работники милиции, однако четких ответов не получил.

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«Мне удалось после концерта поговорить с этими шестью ребятами. Во-первых, приветствовал их словами «Слава Україні!», на что к огромному удивлению не услышал ответа. Но наиболее вопиющим было то, что никто из задержанных не смог ответить, зачем они это сделали. Несколько ребят заплакали, кто-то пытался просить прощения», – рассказал певец.

Он также заметил, что в начале концерта, выйдя в образе артиста Аркадия Лайкина и, зная о местной традиции бросать яйцами в русскоязычных украинских артистов, спросил у зрителей, поддерживают ли они такую традицию. При этом зал ответил «Нет».

Однако, когда артист начал исполнять композицию «Лайки», в него полетели яйца, несколько из них попали в самого артиста, одно – в прожектор, повредив осветительную технику.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Тернополе Потапа за исполнение русскоязычных песен на концерте забросали яйцами. Как сообщил председатель областной организации ВО “Трезуб” Василий Лабайчук, таким образом члены организации выразили свой протест против «вульгарных и антикультурных песен» исполнителя, а также против того, что украинские исполнители поют на русском языке.

Сразу после инцидента правоохранители задержали 6 хулиганов. Происшествие внесено в Единый реестр досудебных расследований. Открыто уголовное производство по статье 296 Уголовного кодекса Украины.

При этом тернопольские фаны Потапа, которые после концерта прошли за кулисы к исполнителям, утверждают, что Потап пообещал из-за этой хулиганской выходки больше не приезжать с концертами в Тернополь.