УМВД: Бывший офицер ГАИ погиб на корпоративе в результате несчастного случая

Бывший милиционер погиб на корпоративной вечеринке в Одесском театре юного зрителя в ночь на 8 января в результате несчастного случая.

Об этом сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области.

Как уточнил начальник ОСО Владимир Шаблиенко, смерть 53-летнего бизнесмена, бывшего офицера ГАИ, вызвана его падением с высоты – с балкона третьего этажа здания на первый. При этом была получена «черепно-мозговая травма головы и случилось кровоизлияние в мозг».

По сведениям из других источников агентства, погибший вышел на балкон здания театра, при этом споткнулся и полетел на первый этаж, упав на двухъярусные декорации ТЮЗа.

В то же время директор ТЮЗа Евгений Бубер отрицает, что сдает третий этаж помещения театра в аренду для проведения корпоративных вечеринок и не комментирует обстоятельств трагического происшествия.

Как сообщал УНИАН, 8 января, после корпоративной вечеринки в Одесском театре юного зрителя уборщица обнаружила труп бывшего милиционера, 53-летнего одессита с множественными ранами головы. По данным Отдела по связям с общественностью МВД Украины в Одесской области, новогодняя вечеринка состоялась в Одесском ТЮЗе 7 января. По мнению сотрудников милиции, возможная причина смерти – несчастный случай.