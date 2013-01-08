После корпоративной вечеринки в Одесском ТЮЗе обнаружили труп

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью МВД Украины в Одесской области, новогодняя вечеринка состоялась в Одесском ТЮЗе 7 января. Сегодня, 8 января, около 12.00 в здании был обнаружен труп одного из гостей, пенсионера правоохранительных органов.

По словам начальника ОСО Владимира Шаблиенко, «труп 53-летнего одессита с множественными ранами головы обнаружила уборщица. Следственно-оперативная группа Приморского РОВД обследовала место происшествия. По мнению сотрудников милиции, возможная причина смерти – несчастный случай».

Причины смерти мужчины устанавливает судебно-медицинская экспертиза.