Никто не понял сути предложения Тимошенко

Мнение c форума Партия регионов отказывается принять предложение о предоставлении ей ряда руководящих должностей в парламенте и органах исполнительной власти, сделанное Юлией Тимошенко после круглого стола при участии Президента. В ПР считают, что это предложение "не имеет смысла", поскольку оппозиция вообще не должна входить в исполнительную власть. «Регионал» Василий Хара назвал предложение БЮТ “глупым”. Представители НУ–НС тоже считают, что предложение БЮТ "необходимо откорректировать". (Из сообщения УНИАН.)

Я вижу, никто не понял сути произошедшего. На самом деле это не Юлия Тимошенко сделала предложение, это Виктор Ющенко настоял, чтобы Тимошенко сделала это предложение. Она просто пытается спасти от Ющенко хотя бы перспективу создания правительства демократов. Но это не будет продолжаться бесконечно.

Позиция Тимошенко известна и однозначна: вся власть Кабинету министров. Президенту – СБУ и Минобороны. Министр иностранных дел и генеральный прокурор согласовываются. Оппозиция получает широкие права контроля.

Позиция Партии регионов тоже известна: ПР получает всё, остальным – ничего, даже без функции контроля.

И позиция Президента известна: Президенту – все функции контроля и кадровой политики, а ответственность несут те, кого он назначит.

Я думаю, позиция Блока Юлии Тимошенко наиболее соответствует как логике построения эффективного государства, так и здравому смыслу. Конечно, лучше было бы сначала определиться на референдуме, как и предлагает БЮТ, – куда должен перейти центр исполнительной власти, но, боюсь, этого не хочет Президент. А Партия регионов хочет руководить бесконтрольно.

Из происходящего легко сделать вывод, что главным противником экономического развития и демократического будущего страны является Партия регионов, а Ющенко, будучи Президентом, делает абсолютно неадекватные своей должности заявления.

Faultfinder, с форума