В ПР предложение Тимошенко считают “глупым”

Партия регионов отказывается принять предложение о предоставлении ей ряда руководящих должностей в парламенте и органах исполнительной власти, сделанного Юлией Тимошенко после круглого стола с участием президента. В ПР полагают, что это предложение "не имеет смысла", так как оппозиция вообще не должна входить в исполнительную власть. Такого же мнения придерживаются и представители блока "Наша Украина–Народная самооборона", считающие, что предложение БЮТ "необходимо откорректировать".

"Юлия Владимировна преувеличивает свой статус, когда делает нам такие предложения. Обсуждать формат сотрудничества оппозиции и коалиции можно только после их создания. Партия регионов не может считаться оппозицией, поскольку она набрала наибольшее число голосов и сейчас прилагает все усилия для формирования коалиции. Возможно, Юлии Тимошенко придется самой реализовывать свои предложения в качестве оппозиционера",– заявил Комерсант-Украина кандидат в народные депутаты от ПР Юрий Мирошниченко.

Но даже если Партия регионов и уйдет в оппозицию, "регионалы" не намерены принимать предложение лидера БЮТ. "Оно, мягко говоря, глупое. Каким образом заместитель министра или председателя областной госадминистрации сможет контролировать министерство или облгосадминистрацию?" – недоумевает кандидат в народные депутаты Василий Хара. По его словам, оппозиция не должна входить в исполнительную власть. "Иначе придется взять на себя ответственность за упущения власти",– отмечает господин Хара. Это мнение разделяет его коллега Михаил Чечетов: "Нет смысла взваливать на себя ответственность за провалы "оранжевой" коалиции".

Предложение Тимошенко вызвало некоторое замешательство и в НУНС, отмечает издание. В частности, кандидат в народные депутаты Тарас Стецькив полагает, что слова лидера БЮТ "необходимо откорректировать". "Интегрировать заместителя министра от оппозиции в исполнительную власть – значит породить конфликт между ним и министром от власти",– считает Стецькив.

Напомним, после круглого стола в секретариате президента Юлия Тимошенко заявила о возможности предоставить оппозиции посты вице-премьера, председателя Счетной палаты, глав ряда парламентских комитетов, заместителей председателей районных и областных госадминистраций, а также назначить по одному представителю в наблюдательные советы госпредприятий, госбанки и набсовет НБУ.