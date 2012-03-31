Отменены все ТУ на автомобильный бензин и дизтопливо

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Владимир Павленко.

Он уточнил, что соответствующие приказы были изданы Минэкономразвития 15 и 23 марта.

При этом он подчеркнул, что отмена технических условий не приведет к негативным последствиям на рынке нефтепродуктов. «Эти меры, по нашему мнению, не приведут к негативным последствиям на рынке нефтепродуктов. В Украине действуют государственные стандарты на бензин автомобильный повышенного качества и дизельное топливо повышенного качества, соблюдение которых позволяет обеспечить рынок топливом необходимого качества в необходимом объеме», - сказал В.Павленко.

При этом он отметил, что отмена регистрации техусловий является лишь первым шагом по недопущению производства и реализации на внутреннем рынке некачественных бензинов и дизтоплива. В перспективе, отметил он, планируется ввести лицензирование производства моторных бензинов, дизтоплива и их компонентов; утвердить технический регламент требований к автомобильным бензинам, дизельному и судовому топливу, мазуту. Также планируется определить конечный срок переход на стандарт Евро-4.

Как сообщал УНИАН, в январе т.г. Министерство экономического развития и торговли Украины продлило действие стандартов производства бензинов и дизтоплива, отвечающих требованиям Евро-2 и Евро-3, до 1 июля 2012 года.

В частности, данным приказом продлено действие ДСТУ 3868-99 «Топливо дизельное. Технические условия» и ДСТУ 4063-2001 «Бензины автомобильные. Технические условия».

Напомним, на сегодняшний день в Украине действуют два стандарта качества нефтепродуктов: ДСТУ 4063-2001 (аналог Евро-2) и ДСТУ 4839-2007 (отвечает Евро-4, -5). В 2007 году был принят график перехода на новые стандарты качества с параллельным отказом от ДСТУ 4063-2001 с 1 января 2011 года.

Однако в конце 2010 года тогда еще Государственный комитет Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики (Госпотребстандарт) продлил действие стандартов производства бензинов и дизтоплива, отвечающих требованиям Евро-2 и Евро-3, до 1 июля 2011 года, а потом Государственная инспекция Украины по вопросам защиты прав потребителей (Госпотребинспекция) продлила действие старых стандартов на нефтепродукты до 31 декабря 2011 года.