Умерла пострадавшая в ДТП, которую еще раньше записали в погибшие

Сегодня в больнице скончалась пострадавшая в ДТП под Черниговом Марина Морякова.

Первоначально работницу церковной лавки Морякову, 1962 года рождения, перепутали с другой скончавшейся женщиной и ошибочно занесли в списки погибших паломников. Она находилась в тяжелом состоянии в больнице Чернигова, а затем была перевезена на лечение в Москву, где спустя почти полтора месяца после аварии скончалась от тяжелых травм.

Сейчас в лечебных учреждениях остаются двое пострадавших в ДТП в Украине.

Число жертв ДТП, которое произошло в Черниговской области, выросло до 16, сообщает РИА «Новости».

Автобус Scania попал в ДТП в Черниговской области рано утром 7 июля. На нем в Почаевскую лавру ехали 43 жителя Великих Лук - 41 паломник, в основном женщины в возрасте от 20 до 70 лет, и два водителя. На месте аварии погибли 14 человек, пострадали 29. Одна из паломниц через несколько дней скончалась в больнице Чернигова, 14 пострадавших самолетом МЧС были доставлены в больницы Москвы, 11 - в клинику в Пскове.

По предварительной версии следственных органов, в ДТП виноват водитель автобуса, который заснул за рулем. По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения". Водитель находится под арестом в черниговском СИЗО.