Задержан водитель автобуса, в котором погибли российские паломники

Об этом сообщил УНИАН начальник Сектора связей с общественностью Управления МВД Украины в Черниговской области Сергей Бриль.

«Задержан водитель, который на момент аварии находился за рулем. На время проведения следственных действий мужчина помещен в изолятор временного содержания», - сказал С.Бриль.

Он уточнил, что второй водитель, который в ДТП получил травму ноги, отправлен в Россию.

Предварительной причиной автоаварии работники милиции назвали человеческий фактор, они допускают, что под утро водитель заснул за рулем.

В то же время, как сообщают черниговские СМИ, сам водитель и свидетели ДТП опровергают эти предположения, поскольку водители сменились за час до аварии после прохождения границы, и указывают, что к аварии привело появление иномарки белого цвета, которая неожиданно выехала перед автобусом.

В городской больнице Чернигова № 2 остается трое пострадавших паломников.

Как сообщал УНИАН, 7 июля возле с. Красное Черниговского района на автодороге Чернигов-Киев попал в ДТП автобус, в котором ехал 41 паломник (граждане Российской Федерации) из г. Великие Луки Псковской области в г. Почаев Тернопольской области.

В результате ДТП погибли 14 человек и 29 человек были травмированы.

На самолетах МЧС России 25 пострадавших граждан направлены в Москву и Псков, 14 тел погибших - в Псков.

На месте происшествия работает правительственная комиссия, созданная для расследования причин аварии.

Следственное управление УМВД Украины в Черниговской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.