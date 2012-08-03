Впечатления от «кукурузного съезда» Королевской

Самый популистский проект нынешних выборов - «Народный список» партии «Украина – Вперед!» - может стать для Натальи Королевской очень болезненными граблями. Нехорошая это была идея – сначала зазывать весь народ в свою команду, а потом всех же «кинуть», даже не пытаясь объяснить, почему так произошло.

Сейчас команде Натальи Юрьевны надо срочно «чистить» сайт партии - потому что он резко диссонирует с тем, что происходило на ее «кукурузном съезде» 1 августа. Напомним, с 1 июня на официальном сайте партии «Украина – Вперед!» началась регистрация анкет для участия в «Народном списке». После этого каждый день пресс-служба партии засыпала СМИ сообщениями о том, сколько претендентов избрано по итогам внутрипартийного обсуждения. О том, что по всей Украине были открыты 650 передвижных пунктов, чтобы все желающие могли поддержать своих кандидатов (лично я в Киеве не видела ни одного). По информации сайта, всеукраинское голосование за кандидатов «Народного списка» проходило во всех регионах с 25 июня по 27 июля. Кроме того, голосование велось на сайте «Народный список». «На момент окончания голосования более миллиона (!) украинцев высказали свое мнение о том, кто действительно достоин стать кандидатом в народные депутаты», - отмечалось на сайте и в спаме от пресс-службы. До сих пор на сайте висит призыв: «Стань кандидатом в депутаты от партии «Украина – Вперед!», и зашедшему предлагается заполнить соответствующую анкету.

Два месяца на билбордах вдоль дорог по всей Украине, на всех телеканалах в прайм-тайм (даже во время трансляции матчей Евро-2012), в наиболее тиражных газетах – мы видели обещания о том, как сам НАРОД изберет лучших из лучших для баллотирования в Раду – по списку самой молодой, лидерской, «готовой взять на себя ответственность за всю страну», команды…

Авторы идеи обещали: «Окончательное решение о том, кто будет представлять партию «Украина – Вперед!» на предстоящих парламентских выборах, примет съезд». И, в принципе, до конца июля было непонятно, кто же, кроме самой Королевской и Суслова, попадет в список. Но тут – сенсация! За три дня до съезда все вокруг запестрело портретами Королевской с Андреем Шевченко – великий футболист решил идти в политику именно по этому списку! А там и актер Остап Ступка подтянулся. Так определилось большинство кандидатов из первой пятерки «Украина – Вперед!». Самое смешное, что на съезде никто большего и не узнал.

Вечер 1 августа. Село Буки Сквырского района Киевской области. В кукурузном поле, на манер американской свадьбы, расставлены места для сидения тысячи делегатов. Сцена. Наталья Юрьевна вся в белом. Смущающийся футболист. На ветру грозно развевается чуб Остапа. Обещания и лозунги, как, впрочем, у всех участников выборов: мы новые, мы не такие, мы круче, мы справимся, победим, спасем!

А где-то за кадром – шикарное поместье 7-го номера в списке Евгения Суслова, куда турагентства на полном серьезе предлагают экскурсии. И правда есть на что посмотреть: имение сравнимо по масштабам со знаменитой уманской Софиевкой: не дома – замки, фонтаны, почти как в Лувре, гидроэлектростанция на реке Раставица… Думаю, посмотрев трансляцию съезда, бютовцы три раза перекрестились и радостно вздохнули, что все-таки весной нашли в себе смелость избавиться, наконец, от Натальи Юрьевны и Евгения Ивановича. А то, объясняй потом избирателям, почему так нескромно живут борцы за справедливость…

Однако журналисты, которым два часа пришлось пилить в автобусе до места проведения этого креативного съезда, не впечатлились - требуют списков. В ответ Королевская говорит, что съезд решение принял. Только не этот, публичный съезд. А другой – «закрытый», который проходил в 16.00. Заверила, что на закрытой части съезда все происходило «в соответствии с нормами действующего законодательства». В то же время, в ответ на просьбу корреспондента УНИАН назвать хотя бы первую десятку списка, Королевская ответила отказом и пообещала, что передаст для журналистов списки через своих помощников. Журналисты их так и не дождались.

…Прошло три дня – но «народный список» - по-прежнему тайна за семью печатями. Лишь через сутки после съезда сайт «Украина – Вперед!» обнародовал первую десятку списка по многомадатному округу, но сравнить с данными он-лайн голосования, и понять – есть ли в первой десятке люди, за которых «проголосовал народ», - невозможно. На сайте «Украина – Вперед!» продолжает висеть плашка: «Заполнено 1247 анкет. Посмотреть список». Но вот как раз «посмотреть» не получается, целый день пыталась - список не открывается.

Кто пойдет от «Украина – Вперед!» по мажоритарке – никому не известно. Как допускают эксперты, списки просто еще не согласованы с Банковой.

Хотя, неторопливость с обнародованием списков можно объяснить и объективными причинами: учитывая, что нынешний максимальный рейтинг этой политсилы 4,4% и допуская, что его таки дотянут до проходных 5%, в парламент по списку попадут 11-12 человек – зачем напрягаться и список из 225-ти кандидатов выдумывать? Однако, после съезда, проведенного с такой неимоверной открытостью, рейтинги могут и, наоборот, упасть. Зачем же спонсоров так подставлять? Ведь неудобно будет, если экзит-полы покажут результат в 0,3%, а партия в парламент все-равно пройдет.

Понятно, что сейчас в Украине избирателя в расчет из политсил почти никто не берет. Но не до такой же степени, чтобы не выполнять своих обещаний еще ДО выборов!

Марина Пересунько