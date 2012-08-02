Королевская разродилась десяткой

Список опубликовали на сайте партии. В то время как на самом съезде имен, кроме первой пятерки, не называли.

Согласно сообщению, первая десятка списка "Украина-вперед" такова:

1) Наталья Королевская;

2) Андрей Шевченко;

3) Остап Ступка;

4) Роман Васько;

5) Илья Емец;

6) Сергей Никулин;

7) экс-бютовец Евгений Суслов;

8) Алексей Кочеров;

9) Александр Шевцов;

10) Станислав Зинченко.

Как сообщал УНИАН, на съезде партии «Украина - Вперед!", который проходил вечером 1 августа в поле села Буки Сквирского района Киевской области, не были обнародованы избирательные списки этой политической силы на выборах в парламент. Съезд продолжался всего 45 минут.

Во время брифинга журналисты спросили лидера партии «Украина - Вперед!" Наталью Королевскую, почему не были утверждены списки на съезде, и почему они не были объявлены, она сообщила, что этот съезд, на котором присутствовали журналисты, является вторым, а списки были утверждены на закрытой части съезда, который проходил в 16.00.

Н.Королевская также заверила, что на закрытой части съезда все происходило «в соответствии с нормами действующего законодательства». В то же время по просьбе корреспондента УНИАН назвать хотя бы первую десятку списка, Королевская ответила отказом и пообещала, что передаст для журналистов списки через своих помощников.