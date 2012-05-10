Мать аккордеониста Завадского рассказала, почему сын так и не женился

Мать известного музыканта Игоря Завадского, который обвиняется в растлении несовершеннолетних мальчиков, 82-летняя Нина Петровна считает, что ее сына обвиняют незаслуженно. Об это она рассказала газете " Сегодня".

"Я с Игорем не встречалась. Обвинения — это чушь собачья, месть кого-то. Он не может быть сволочью, он очень ласковый, последнее отдаст" - поделилась с изданием женщина.

"Мне дочь сообщила о задержании. Я заревела, меня вроде кто-то стукнул по голове, потом упала, ведь плохо вижу. Отец Игоря тоже за 5 лет до смерти ослеп. Я была на пенсии, было очень тяжело. Игорь в переходах зарабатывал копейки, но часть денег присылал нам, от себя отрывал», - добавила она.

Мать музыканта также рассказала, что Игорь Завадский никогда не был женат.

«У него законной жены не было, однажды, правда, чуть не женился, но девочка ему изменила. Игорь чуть не повесился, так он ее любил. Детей у него не было никогда», - сказала женщина.

Напомним, уполномоченный ВР по правам человека Валерия Лутковская недавно заявила, что Завадский в СИЗО стремительно теряет зрение, а потому ему нужна консультация хороших офтальмологов. Как заявили в офисе уполномоченного, музыканта собираются обследовать в Центре микрохирургии глаза. Но прежде руководство СИЗО должно выяснить, есть ли в центре палаты, где могут содержаться заключенные (с решетками и системой охраны).