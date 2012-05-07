Лутковская заявила, что Завадский в СИЗО теряет зрение

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская сегодня намерена посетить в Лукьяновском СИЗО аккордеониста Игоря Завадского.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня на брифинге.

По словам В.Лутковской, И.Завадский в СИЗО теряет зрение, в связи с чем ему нужна немедленная медицинская помощь.

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Как сообщал УНИАН, 23 марта в Киеве сотрудники милиции задержали И.Завадского и еще двоих мужчин в рамках расследования дела, возбужденного по статье 156 Уголовного кодекса (развращение несовершеннолетних).

Шевченковский районный суд Киева избрал И.Завадскому, подозреваемому в развращении несовершеннолетних, меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца - до 24 мая.