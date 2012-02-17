Две организации «афганцев» как два образа жизни

Когда на возложении цветов по поводу 23-ей годовщины вывода войск из Афганистана хорошо организованные и одетые в военную форму члены организации «Никто кроме нас» повернулись затылком к Президенту (хотя весь Интернет гудел, что они показали не затылок, а совсем другую часть тела), я обратила внимание на телевизионное послесловие демарша. Азаров горестно вздохнул: кому, мол, они демарш устроили, кому?! А на Национальном телеканале Украины дал интервью афганец из совсем другой организации - лидер Украинского Союза ветеранов Афганистана Сергей Червонопиский. Тот, который в украинской политике уже двадцать лет. Это тот самый Червонопиский, который подверг жесточайшейпубличной обструкции академика Сахарова, рассказавшего о случаях аморального поведения советских офицеров в Афганистане.

Сергей Васильевич успешно работает в политике. Возглавляет «афганский комитет» при Кучме, в 2006 году идет в парламент по спискам СПУ. А в 2009 году подписывает Соглашениео сотрудничестве и партнерстве Украинского Союза ветеранов Афганистана с Партией регионов. А в 2011 году после сентябрьского бунта «афганцев» укрепляет эту связь, подписывая Меморандум с властями.

Именно в день подписания этого соглашения власть поделила афганцев на «своих» и «чужих». «Свои» ставят подпись под документами с властями, чужие («НКН») помогают голодающим чернобыльцам Донецка, отбиваются от нападок налоговой, устраивают акции, поворачиваются спиной или чем-там еще к Президенту, одним словом, по-армейски демонстрируют силу и искреннюю нелюбовь к властям.

В УНИАН попал ответ Госслужбы по вопросам инвалидов и ветеранов Украины на запрос «неправильных» афганцев (организация «Никто кроме нас») об объемах финансирования властями «своих» афганцев. Так вот, Союз ветеранов Афганистана, возглавляемый господином Червонописким, получил в 2011 году одну из самых крупных сумм поддержки, причитающихся всеукраинским общественным организациям, - один миллион 985 гривен. Любопытна еще одна цифра. Всеукраинская гражданская организация «Закончим войну», которую возглавляет заместитель господина Червонопиского Юрий Зубко, получил в этом же году 340 тысяч гривен. Мы попробовали связаться с обеими организациями, чтобы выяснить такие вещи. Во-первых, когда были получены эти деньги: после бунта возле парламента 20 сентября или на протяжении года? Во-вторых, на что они были потрачены? Очень хотелось бы знать: если афганцам сокращают льготы, то на какие цели идут выплаты «афганским» гражданским организациям? И есть ли связь между выплаченными деньгами и Меморандумом, который господин Червонопиский подписал? Может быть и нет никакой связи, но в любом случае хотелось это выяснить. Если работать по-западному, по-прозрачному, вся смета расходов господдержки организации Червонопиского должна была на его сайте опубликована. Это все-таки наши налоги... Желая поговорить об этом, мы тщетно каждые полчаса набирали телефон организации Украинский Союз ветеранов Афганистана. Но трубку никто не брал. Тогда мы набрали в Интернете название второй организации-получателя «Закончим войну». Но она тоже вывела нас на сайт Украинского Союза ветеранов Афганистана. Я по привычке полистала сайт, и обнаружила, что в разделе «акции» значатся мероприятия, проведенные организацией «Никто кроме нас». То есть Украинский союз ветеранов Афганистана скромно считает, что провел акции он, а не его «конкуренты».

«Неправильных» афганцев из НКН власть сначала приглашает на эфиры, а потом срочно отменяет приглашения, а Сергей Червнопиский тут желанный гость. Он — долгое и вечное эхо власти. Сказали НКН, что будут баллотироваться в парламент. Через две недели любимец официальных телеканалов Червонопиский сказал, что он тоже будет баллотироваться.

«Мы надеялись, что уже свое отвоевали. Поэтому до последнего использовали все, так сказать, мирные возможности для защиты интересов как афганцев, так и всех других социально не защищенных категорий населения. Но власть нас не слышит», - сказал лидер УСВА.

Читаешь и удивляешься: почему же не слышит, господин Червонопиский: полтора миллиона гривен на вашу организацию выделила... Любопытно, что на сайте УСВА тоже есть призывы к благородной борьбе. Вполне в духе выборов. Только вот с кем вы на выборы пойдете, Сергей Васильевич? Вы ведь и одного массового пикета самостоятельно не провели... Разве, что партнеры из Регионов помогут, с которыми вы соглашение подписали.

Маша Мищенко