Афганцы, штурмовавшие парламент, попытаются попасть туда другим путем

Воины-афганцы, которые в сентябре 2011 года протестовали возле парламента, решили создать политическую партию.

Так, источники в Министерстве юстиции Украины сообщили УНИАН, что одна из политических партий, основанная бывшим офицером, проходившем службу в Афганистане, меняет название на партию “Никто, кроме нас”, повторяя название известной общественной организации воинов-афганцев, которые протестовали под парламентом против сокращения льгот и помогали чернобыльцам-ликвидаторам во время голодовки в Донецке.

Эту информацию УНИАН подтвердил лидер движения бывших воинов-афганцев, председатель Всеукраинской общественной организации “Никто, кроме нас” Александр КОВАЛЁВ. Он сказал, что возглавляемая им организация решила принимать участие в политической деятельности.

«Мы не планировали принимать участия в выборах, считая, что построение мощного гражданского движения - это не менее эффективная политическая деятельность, - сказал А.КОВАЛЁВ. – Но к нам обращаются лидеры практически всех парламентских партий и партий, которые имеют шанс попасть в парламент, предлагая идти на выборы вместе с ними. В конечном итоге, если нас так хотят видеть в парламенте, то мы попробуем. Но сделаем это самостоятельно».

А.КОВАЛЁВ подтвердил, что один из членов их организации зарегистрировал политическую партию несколько лет назад, и сегодня эта партия может изменить название на “Никто, кроме нас”. На вопрос об источниках финансирования А.КОВАЛЁВ ответил, что у них в воинском братстве есть очень небедные люди. “В Украине, в принципе, есть много зажиточных непубличных людей, патриотов, которые готовы вкладывать деньги в развитие партии бывших военных. Кроме того, есть много людей, которые готовы будут помогать в кампании, отдавая свой опыт, свои ресурсы, свои навыки. Для первой кампании этого хватит”, - сказал А.КОВАЛЁВ.